Новый санкции со стороны Японии затрагивают, в частности, родственников главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Росгвардии Виктора Золотова. Соответствующий список в пятницу обнародовало Министерство финансов Японии.

В него также вошли российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян.

Таким образом санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже более более 900 человек.