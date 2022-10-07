Украина не исключают массированного ракетного удара со стороны российских войск в день 70-летия президента Владимира Путина 7 октября

«Учитывая навязчивость каких-то памятных дат или каких-то сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День нашей независимости противник совершал массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, да и военной инфраструктуре», — заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.