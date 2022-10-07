Украинские военные освободили уже более 500 квадратных километров территории Херсонской области с начала октября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Только с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на Восточном направлении», — сказал он.

Зеленский добавил, что обязательно настанет день, когда можно будет отчитаться об успехах на Запорожском направлении.

Также президент отметил, что однажды мир услышит и об освобождении Крыма.