Азербайджанские болельщики в Греции перед матчем Лиги Европы УЕФА «Карабах» — «Олимпиакос» подверглись нападению.

Согласно информации пресс-службы нашего клуба, около 20 азербайджанских болельщиков подверглись нападению фанатов «Олимпиакоса».

Лишь вмешательство сотрудников полиции, которым пришлось даже применить слезоточивый газ, позволило обеспечить безопасность наших болельщиков. После вмешательства представителя «Карабаха» азербайджанских болельщиков перевели в безопасный сектор.