«Некоторые страны, посольства, высокопоставленные должностные лица этих стран, находящиеся в Азербайджане, занимают одностороннюю позицию касательно видео, на которых запечатлено, как лица, предположительно являющиеся азербайджанскими военнослужащими, совершают оскорбительные действия в отношении армянских военных».

Об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Генеральный прокурор отметил, что такие видео распространяет и Армения: «Однако армянская сторона ни разу не сделала официального заявления и не совершила никаких других действий. Но политическое руководство Азербайджана изложило свою позицию. Мы изучаем эти видео. Недопустимо оказывать давление на правительство Азербайджана. У нас имеются видео, где армяне убивают, оскорбляют азербайджанских солдат и гражданских лиц. Однако Армения ни разу не сделала заявлений в связи с этим».