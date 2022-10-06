Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно прервал рассчитанный на три дня визит в Прагу и в тот же день улетел, сообщил Deník N.
Эмир «выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно прервал рассчитанный на три дня визит в Прагу и в тот же день улетел, сообщил Deník N.
Эмир «выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».
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