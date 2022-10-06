Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно прервал рассчитанный на три дня визит в Прагу и в тот же день улетел, сообщил Deník N.

Эмир «выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».