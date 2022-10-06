Лидер основной оппозиционной партии «Ликуд», бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме, передает государственная телерадиокомпания КАН.

«Лидер оппозиции доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо», — отмечается в сообщении.

Как уточнил пресс-секретарь политика, Нетаньяху стало плохо во время молитвы в Йом Кипур, сейчас в больнице проверяют его здоровье.

Выздоровления оппозиционеру пожелал его главный конкурент на предстоящих выборах — действующий премьер-министр Яир Лапид.