Военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а потом Швеции.

Об этом говорится в сообщении ВВС Италии в Twitter.

«Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата 4 российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда», — сказано в нем.