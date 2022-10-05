Несмотря на мучения наших людей, мы предложили Армении мир.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе Азербайджанского Национального Градостроительного форума в Агдаме.

Президент отметил, что мирный договор должен основываться на пяти принципах международного права. Ильхам Алиев подчеркнул, что эти принципы включают взаимное признание территориальной целостности стран друг друга, воздержание от каких-либо территориальных претензий в будущем, воздержание от применения силы, делимитацию границ и открытие коммуникаций.

«Уже началась программа Большого возвращения. В мае этого года в Зангиланском районе было основано первое село, и первые вынужденные переселенцы вернулись в родные места. В Зангилане открылась первая школа, и в этом году в ней приступили к учебе первые юные жители», — сказал Ильхам Алиев.