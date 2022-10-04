Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакери провели телефонный разговор.
В ходе беседы стороны выразили готовность провести совместные военные учения вдоль общей границы, сообщает Tasnim.
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакери провели телефонный разговор.
В ходе беседы стороны выразили готовность провести совместные военные учения вдоль общей границы, сообщает Tasnim.
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