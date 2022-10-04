Военное сотрудничество между Турцией и Азербайджаном не носит агрессивного характера.

С данным заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время официального визита в Баку. Министр отметил, что оба государства уважают права и законы каждого.

«Мы хотим, чтобы в регионе царила мирная атмосфера. После недавней войны Армении была протянута рука мира. Мы ожидаем, что на это предложение будет дан положительный ответ. Это важный вопрос для мира и, соответственно, процветания на всем Кавказе», — заявил Акар.

Министр также сказал, что переговоры между Турцией и Арменией полностью основаны на правах и интересах азербайджанского народа.

Он заявил, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном не представляет угрозы для третьих лиц: «Решения президента Эрдогана и господина Алиева являются окончательными. Мы братья, мы едины, мы вместе, и так будет всегда».