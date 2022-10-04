Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого президент США пообещал предоставить Киеву дополнительную военную помощь на $625 млн. В нее будут входить дополнительные поставки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерия, бронированные машины, военное снаряжение.

Байден и Харрис также сказали Зеленскому, что США «никогда не признают» «вхождение» украинских территорий в состав России.

Пентагон опубликовал перечень вооружения, которое войдет в новый пакет военной помощи:

– четыре установки HIMARS и боеприпасы;

– шестнадцать 155-мм гаубиц;

– 75 тысяч 155-мм снарядов;

– 500 высокоточных 155-мм снарядов;

– тысяча 155-мм снарядов RAAMS;

– шестнадцать 105-мм гаубиц;

– 30 тысяч 120-мм мин;

– 200 машин MRAP MaxxPro;

– 200 тысяч патронов для стрелкового оружия;

– оборудование для установки помех, мины Claymore и другое оборудование.