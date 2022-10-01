На протестах в Иране за права женщин были задержаны девять граждан европейских стран, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Министерства информации и национальной безопасности Ирана.

Отмечается, что среди задержанных — граждане Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран.

По данным правозащитников, также были задержаны десятки активистов и журналистов. В Amnesty International утверждают, что власти Ирана в ходе подавления протестов убили не менее 52 человек, а еще сотни человек получили ранения.

Жители Ирана протестуют с 18 сентября после гибели задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Махсы Амини. Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили представители правопорядка. Родственники Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем.