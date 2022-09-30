Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в разговорах с представителями Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) высказывались опасения, что организация может потерять Армению, при этом Ереван тоже переживает, что может потерять ОДКБ.

«В ОДКБ есть опасения, что организация может потерять Армению, но я на это ответил, что у нас есть опасения, что Армения потеряет ОДКБ. Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов», — сказал Пашинян в пятницу в интервью Общественному ТВ страны.