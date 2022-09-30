Мы обсудили с президентом Алиевым, что контакты на рабочем уровне должны быть более активными. Потому что у нас много возможностей, и мы должны быть здесь более эффективными, мы должны работать вместе, мы должны думать вместе. Была рассмотрена геополитическая и региональная ситуация. Учитывая нынешнюю ситуацию, мы должны принимать более гибкие решения, чтобы это отвечало интересам наших народов и стран.

Об этом говорится в заявлении президента Болгарии Румена Радева для прессы по итогам встречи с азербайджанским коллегой в расширенном составе.

«Мы также обсудили вопрос открытия представительства SOCAR в Болгарии. Я считаю, что это может быть признаком нашего эффективного сотрудничества.

Президент Алиев, это часть наших обсуждений. Уверен, что Ваш сегодняшний визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям и развитию сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Мы всегда были близки Азербайджану с гуманитарной и географической точки зрения. Уверен, что мы успешно выполним стоящие перед нами задачи», — резюмировал Радев.