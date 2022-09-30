В наших дискуссиях нас не удовлетворил только вопрос энергии. Мы будем искать новые возможности, возможности для сотрудничества в других инновационных областях. Например, информационные технологии и искусственный интеллект. Конечно, в настоящее время у нас есть определенные проблемы, связанные с «зеленой энергетикой», углеродной нейтральностью. Мы будем работать над этим. Кроме того, мы запланировали производство удобрений. У нас есть большой потенциал в области производства автомобилей и запасных частей. Мы можем работать вместе в этих областях, рука об руку. Сельское хозяйство, производство продуктов питания, фармацевтика также являются очень интересными областями.

Об этом говорится в заявлении президента Болгарии Румена Радева для прессы по итогам встречи с азербайджанским коллегой в расширенном составе.

«Другими важными направлениями являются наука, образование и культура. Благодаря этому мы можем укрепить контакты и обмен между народами, добавить новые перспективы в наше сотрудничество в сфере экономики и инвестиций.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить президента Алиева за то, что он сдержал свое обещание, и мы организуем прямые рейсы из Баку в Софию. Надеюсь, что мы усилим поток туристов. Я верю, что после полного окончания пандемии эти полеты будут активными и интенсивными.

Когда дело доходит до сферы культуры, мы никогда не забываем о вкладе Фонда Гейдара Алиева. Речь идет о проекте, реализованном в Велико Тырново, нашей исторической столице, в области сохранения и защиты нашего культурного наследия», — отметил Радев.