Брату шехида Сабухи Ахмедова — Санану Ахмедову не присвоен статус «семья шехида», что объясняется действующим законодательством. Но что это за закон такой? Это заявление, как передает Minval.az, сделал депутат Агиль Аббас на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

«Как так получается? Единственный родственник — брат погибшего на войне не получает статус «семья шехида». Как можно дать однокомнатную квартиру семейному человеку? Разве так трудно выделить ему двухкомнатную квартиру? Ради такого случая можно сделать и исключение из правил. Почему закон не позволяет выделить ему две комнаты? Прошу вас, чтобы как спикер парламента, вы вынесли этот вопрос на повестку, и присвоили парню статус «семья шехида»»., — сказал Агиль Аббас

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