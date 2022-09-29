Венгрия призвала Европейский союз (ЕС) предпринять шаги по созданию инфраструктуры для обеспечения доступа к газу в Азербайджане, на Кавказе и в Центральной Азии, а также провести переговоры по соответствующим сделкам.

Об этом сообщил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто на встрече министров энергетики Организации тюркских государств (ОТС) в Алматы, передает Report со ссылкой на венгерские СМИ.

По словам П.Сийярто, необходима модернизация Трансанатолийского и Трансадриатического (TAP) трубопроводов, а Южный газовый коридор должен быть связан с Центральной Европой через Западные Балканы.

«Правительство также поддерживает проекты по импорту зеленой энергии Азербайджана, производимой ветряными электростанциями, по кабелю под водой», — добавил министр.