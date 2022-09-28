28 сентября, в рамках официального визита в Грузию, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Передав министру обороны Грузии приветствия министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник К.Велиев отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества.

На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения основываются на дружбе и взаимном доверии, а регулярные встречи глав государств способствуют дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Подчеркивалось, что эти отношения, отвечающие взаимным интересам, служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.

Стороны особо отметили важность дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями и по другим интересующим вопросам.

После встречи начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии посетил Площадь Героев в центре Тбилиси и возложил венок к памятнику погибшим за территориальную целостность Грузии.