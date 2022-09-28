Не секрет, что некоторые российские политологи, эксперты, общественные деятели всех мастей, когда речь заходит об Азербайджане в контексте армяно-азербайджанского конфликта, становятся большими армянами, чем сами хаи. Они, не зная или скрывая предтечу конфликта, который длится 30 лет, начинают огульно обвинять во всех смертных грехах «кровожадных» азербайджанцев, не дающих спокойно жить «белым и пушистым» армянам. Находятся и такие «эксперты», которые извращая действительность, пытаются перенести конфликт в религиозную плоскость, представляя его как войну мусульман против христиан.

Так называемые эксперты, продажные политики и журналисты, другие общественные деятели, отбросив в сторону такое понятие, как «объективность», занимают однобокую проармянскую позицию, причем иногда вопреки своим же национальным интересам. Одной из таких любительниц всего армянского является российская журналистка, блогерша, светская львица и прочее, прочее — Ксения Собчак. Она и раньше не скрывала своей симпатии к «древнейшему» народу, в частности в карабахском вопросе неизменно выступала с армянской позиции. То о «великой Армении» заговорит, то пустит слезу по поводу очередной годовщины мистификации планетарного масштаба под названием «геноцид армян», то ляпнет чушь о передаче Сталиным Карабаха Азербайджану. Одним словом, чисто армянский репертуар.

Вот и на этот раз на авторском УouTube-канале «Осторожно. Собчак» журналистка отличилась реверансом в сторону Армении. На канале был продемонстрирован репортаж из Армении, посвященный обострению армянско-азербайджанского конфликта 12-14 сентября. И хотя широкомасштабная провокация была совершена именно армянской стороной, в репортаже ни словом по этому поводу не обмолвились. Как вы понимаете, основной упор был сделан на мнения армянских респондентов, которые, естественно, говорили гадости в адрес Азербайджана. Кстати, досталось и России с ОДКБ, у которых хватило ума не ввязываться в грязную военную авантюру Армении.

Вполне понятно, что если репортаж повествовал об обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном, то согласно журналистской этике, между сторонами должен был соблюстись паритет. Однако из почти получасового репортажа азербайджанской стороне в лице политолога Фархада Мамедова было выделено не более двух минут эфирного времени. Зато армяне, пытавшиеся разжалобить журналиста и аудиторию, не скупились на стенания и слезы.

Армянские респонденты жаловались на нелегкую судьбу, на «агрессию» Азербайджана, любимый ими «геноцид». Гордо демонстрировали дом, который пострадал от обстрелов. Но если принять во внимание, что азербайджанские воины уничтожали исключительно военную инфраструктуру и позиции армян, то можно сделать вывод: армянские военные намеренно дислоцировались возле жилых домов, чтобы в конечном счете обвинить Азербайджан в нападении на мирных жителей. Старый армянский прием.

Кстати, привлекла внимание также позиция репортера. Несмотря на то, что он пытался имитировать объективность, удалось ему это из рук вон плохо. Он несколько раз, «забыв» про исконное название Карабахского региона, повторил неприятное на слух «арцах». «Забыл» он и про Ханкенди, назвав азербайджанский город уродливым армянским «Степанакерт».

Примечательно, что порой даже сами армяне называют наш регион Карабахом, избегая слова «арцах». Да и российский политический истеблишмент, за исключением отребья вроде Милонова и Затулина, регион величают историческим названием «Карабах».

Практически все выступления сводились к двум тезисам: Азербайджан – страна-«агрессор» и Россия не помогла Армении. То есть, ничего нового мы так и не услышали. Да, и еще Пашинян – предатель.

Но, пожалуй, красной нитью через репортаж проходил следующий момент. Жители страны, почти 30 лет оккупировавшей азербайджанские земли, говорили о мире. О мире, который был нарушен и нарушается именно Арменией.

Неслыханная наглость. А в конце передачи пожилой армянин то ли пьяный, то ли с бодуна обратился к журналисту с вопросом: «Когда будет мир во всем мире?». Репортер что-то пробурчал о дележе денег, но это не совсем правда. А мир во всем мире наступит тогда, когда с лица земли исчезнут страны, подобные Армении. Страны, мечтающие захватить чужие территории. Страны, где фашистская идеология возведена в ранг государственной политики. Поэтому этому армянину нужно было задать вопрос не журналисту, а самому себе и своим соплеменникам…

Фарид Теймурханлы