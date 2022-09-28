Недавно на канале YouTube на глаза попался любопытный ролик с участием армянского чудака Амаяка Ованесяна. Он пафосно рассказывал о каком-то Левоне Армянине, который якобы был учителем Кирилла и Мефодия. Ованесян нес околесицу о том, что армяне сыграли главную роль в становлении русской культуры, языка и всего, что связано с этой нацией. Я уже ожидал, что еще немного, и Амаяк, вконец распалившись, убедит слушателей в том, что русские произошли от армян, но к счастью этого не произошло.

Мания величия армян, которая является своего рода визитной карточкой представителей «древнейшего» народа, известна всему миру. А мания величия, как известно, является следствием комплекса неполноценности. Фантазиям армян нет предела. Слушая их россказни о «великой Армении», армянской «толме», египетской царице Нефертити, которая в хайской истории трансформируется в армянку, их «изобретениях» и прочем, невольно задумываешься: с какой целью зародились остальные народы?

Вот и Амаяк Ованесян, продолжая «славное» дело своих предков, замахнулся на Кирилла и Мефодия. Не знаю, какие материально-культурные ценности русские заимствовали у армян, но одну, недавно зародившуюся традицию они переняли точно у хаев. К великому сожалению, традиция, о которой пойдет речь, не покрыта плесенью древности: ей всего лишь без малого два года и зародилась она благодаря азербайджанцам в Кяльбаджарском районе.

Наверняка многим известно, как армяне, спешно покидая освобожденные Азербайджаном территории, забирали с собой милый душе инвентарь санузла — унитаз. Не знаем, чем объясняется любовь армян к унитазам, но зрелище было довольно забавным. Бег на дальние дистанции с унитазом в руках – это, конечно, из разряда сюр. Мы уж грешным делом подумали, что это первый и единственный случай в истории, и «унитазные» лавры у армян никому не отнять. Но ошиблись. Ведь, как известно, история имеет обыкновение повторяться. Она и повторилась, только в Украине.

Российские солдаты, которые ведут военные действия в некогда братской им стране, повторяют «подвиг» армянских бегунов из Кяльбаджарского района. Так, после освобождения Харьковщины от солдат РФ в одном из отделений «Новой почты» сотрудники недосчитались унитаза, сообщала «Новая почта» в Twitter. Кстати, это не первый случай, когда российские военнослужащие проявляют усиленный интерес к унитазам. В самом начале боевых действий жительница Черниговской области в интервью говорила, что при отступлении российские солдаты забрали из её дома унитаз.

Вообще, во время продолжающихся военных действий зафиксировано немалое количество фактов мародерства. Так, уже на третий день вторжения в Конотопе были разграблены продовольственные магазины. В интернете есть видео, на котором российские солдаты выносили сейф из банковского отделения в Херсонской области.

В начале июня издание The Washington Post со ссылкой на главу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко сообщало, что российские военные нанесли Чернобыльской АЭС ущерб в размере более 135 миллионов долларов. Было украдено или уничтожено 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров, а также почти все противопожарное оборудование, нужное для борьбы с лесными пожарами в зоне отчуждения.

После возвращения в свои дома жители села Новый Быков Черниговской области обнаружили, что их квартиры разграблены, украдена бытовая техника, женская парфюмерия, электроника, мягкая мебель. Остававшиеся в селе в дни оккупации жители видели, как вещи грузили в армейские грузовики «Урал». Из сельской школы пропали компьютеры и проекторы.

Перечень фактов мародерства довольно обширен, но и из вышеотмеченного можно представить общую картину. Ну, с машинами, компьютерами, прочей бытовой техникой понятно, а унитазы зачем красть? Армяне хотя бы свои родные унитазы забирали, а солдаты «второй армии» в мире переплюнули своих учителей. Берут чужое. Неужели это такая русская забава: оставлять оружие в качестве трофея, но уносить с собой унитазы? И смех, и грех.

В любом случае, армяне ничему хорошему не научат. Как говорится дурной пример заразителен. А мы, перефразируя известного русского классика, можем сказать лишь одно: «Унитазный вопрос испортил не только армян, но и русских»…

Фарид Теймурханлы