Катар потратил 208 млрд евро на организацию и проведение чемпионата мира-2022. Об этом заявила директор по коммуникациям турнира Фатьма Аль-Нуайми.

«Сумма в 208 млрд евро, которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара. Большинство этих масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022-м году, такие как новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу», – цитирует функционера The Sun.