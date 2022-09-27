Во время Отечественной войны погибли 47 военнослужащих Государственной пограничной службы, еще 197 — получили ранения.

Об этом в интервью официальной прессе заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Глава ГПС отметил, что 12 азербайджанских пограничников, проявивших мужество и личную отвагу в ходе Отечественной войны удостоены звания «Герой Отечественной войны» (из них 4 посмертно), 176 человек награждены различными орденами, а 5 203 — медалями.