Сотрудники Наримановского районного управления полиции в ходе проведенных в сентябре операций задержали 34 человека, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

У них было изъято 9 кг наркотиков, включая 4 кг героина, 1 кг метамфетамина и 4 кг марихуаны.

Отметим, что сотрудники управления за последнее время выявили на территории Наримановского района и изъяли из оборота 45 кг наркотиков.

По последним выявленным фактам заведены уголовные дела, расследование продолжается.