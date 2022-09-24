Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов подробно проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке, возникшей после предпринятых нашей Армией решительных мер против последних провокаций вооруженных сил Армении, а также о работах, проведенных в области армейского строительства. .

Х.Акар особо отметил, что сегодня Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан и всегда на его стороне.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого военного сотрудничества.