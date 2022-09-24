С начала сентября Вооруженные силы Украины освободили от российских войск около 400 населенных пунктов.

Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«С начала активных действий на востоке нашего государства в сентябре уже освобождены около 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте пожалуйста все, чтобы такой помощи становилось больше», – сказал он, обращаясь к людям, которые живут на оккупированных территориях.

Он также прокомментировал удары иранскими беспилотниками по территории Украины и поручил МИД жёстко отреагировать на данный факт коллаборации со злом.

