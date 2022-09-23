Венгрия заинтересована в участии в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Информацию приводит МИД Азербайджана

Байрамов в ходе встречи проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе.

П.Сиярто в ответ отметил, что его страна всегда относится с уважением и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.