В социальных сетях распространяются тревожные сообщения о якобы готовящейся глобальной катастрофе и масштабной кибератаке, которую прогнозируют на 17 ноября. Пользователей призывают запасаться продуктами питания, питьевой водой и наличными, опасаясь перебоев с электричеством, интернетом и банковскими услугами. Поводом для беспокойства стали рекомендации по подготовке к чрезвычайным ситуациям, опубликованные в разных странах, а также сообщения о недавних кибератаках на европейские предприятия. Но есть ли основания ожидать масштабного цифрового сбоя и может ли он затронуть Азербайджан?

Еще в конце октября в социальных сетях начали активно распространяться публикации о том, что сразу 17 стран, в том числе европейских, якобы призвали своих граждан подготовиться к чрезвычайным ситуациям и запастись продуктами, водой и другими необходимыми вещами на срок от трех дней до недели. Однако эти сообщения объединили несколько не связанных между собой событий.

Так, 22 октября правительство Великобритании запустило информационную кампанию Be Ready. Жителям рекомендовали запасаться продуктами длительного хранения и питьевой воды минимум на три дня. Власти объяснили, что такие меры помогут справиться с временными перебоями в работе инфраструктуры, например, при отключении электричества, проблемах с водоснабжением, связью и интернетом, а также в случае экстремальных погодных условий.

27 октября министр по чрезвычайным ситуациям Японии сообщил о планах обратиться к гражданам с призывом подготовиться к стихийным бедствиям в связи с запуском нового Национального агентства по управлению такими ситуациями.

В тот же день официальный аккаунт французского региона Нормандия напомнил жителям о необходимости иметь 72-часовой аварийный комплект на случай кризиса. При этом поводом для массового распространения слухов стал пост аккаунта Whale News Daily в социальной сети X от 27 октября. В нем перечислялись 17 стран, гражданам которых якобы рекомендовали создавать запасы на несколько дней. Публикация сопровождалась вопросом: «Что они знают такого, чего не знаем мы?»

Все эти рекомендации, которые принимались в разное время и по разным причинам, в соцсетях представили как часть некоего общего плана подготовки к надвигающейся катастрофе.

Параллельно в сети X появился еще один тревожный сигнал. Пользователь под именем Wesley заявил о готовящейся масштабной кибератаке 17 ноября 2026 года. По его утверждению, она может привести к сбоям в работе банков и интернета. В качестве источника информации автор публикации указал неизвестные сведения из даркнета. Однако никаких подтверждений существования такого плана или подготовки глобальной кибератаки представлено не было.

Дополнительную тревогу вызвали сообщения о кибератаке на предприятия пищевой отрасли в Великобритании. Кибератака затронула системы охлаждения и морозильные камеры супермаркетов в нескольких странах Европы. В результате взлома у одного из британских поставщиков мяса температура в холодильных камерах поднялась до 100 градусов Цельсия.

О случаях атак также сообщили представители отрасли, объединяющей более 300 независимых мясных поставщиков, сообщил BBC. Этот инцидент показывает, что кибератаки действительно могут нарушать работу предприятий и критически важных процессов.

Но грозит ли «цифровой апокалипсис» Азербайджану?

Как заявил Minval эксперт в области информационно-коммуникационных технологий Фарид Амиров, он не ожидает масштабных последствий для Азербайджана.

Хотя, по его словам, отдельные киберинциденты возможны, однако предпосылок для серьезного масштабного ущерба стране он не видит. Эксперт объясняет это также особенностями цифровизации: в Азербайджане многие процессы пока не настолько централизованы и не зависят от единой электронной инфраструктуры, как в ряде высокотехнологичных государств.

«Я не думаю, что Азербайджану будет нанесен массовый ущерб или возникнут серьезные проблемы. Наши системы достаточно защищены. Кроме того, уровень электронной трансформации у нас пока не такой, как в некоторых развитых странах. Там даже холодильное оборудование в супермаркетах может управляться через централизованные системы, и вывести его из строя потенциально проще», — отметил Амиров.

По его мнению, в случае масштабных киберинцидентов в первую очередь под угрозой могут оказаться страны, где значительная часть инфраструктуры и повседневных процессов управляется централизованно. Вместе с тем многое зависит от уровня защиты конкретных систем.

Эксперт также не исключил, что отдельные сбои могут затронуть международные платежные механизмы. В таком случае последствия могут ощущаться и в Азербайджане, однако речь будет идти не о проблеме исключительно азербайджанского банковского сектора, а о возможных нарушениях в международной инфраструктуре передачи платежей.

«Если в мире произойдут кратковременные остановки или задержки в банковских системах, это может отразиться и на нас», — пояснил он.

При этом Амиров считает маловероятными масштабные перебои с электроснабжением в Азербайджане из-за подобной кибератаки. По его словам, в стране пока широко не применяются централизованные интернет-системы управления всей инфраструктурой, которые могут создавать дополнительные риски при киберинцидентах.

Вместе с тем эксперт призвал не недооценивать развитие киберугроз. По его словам, совершенствование искусственного интеллекта делает подобные атаки потенциально более сложными и опасными. Амиров рекомендует гражданам внимательнее относиться к защите персональных данных, изучать правила безопасного использования искусственного интеллекта и электронных устройств.