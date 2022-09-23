Бакинское транспортное агентство (БТА), подведомственное главе Исполнительной власти города Баку, планирует организовать в столице новые пешеходные зоны.
Об этом сообщает БТА.
В представленной БТА визуализации отражен вид улицы Ислама Сафарли без автомобилей. Превращение этой улицы в пешеходную зону уже согласовано с соответствующими государственными органами.
Выбор улицы Ислама Сафарли для организации пешеходной зоны не случаен. На этой улице, соединяющей «Зимний парк» и «Площадь Фонтанов», расположено множество исторических зданий и памятников. С целью расширения охвата существующих пешеходных зон планируется некоторые улицы, прилегающие к указанным участкам, сделать свободными от автомобилей.
Молодцы, давно нужно было вернуться к этому, предлагаю еще запретить автомобили и па площади перед ТЮЗем и Оперным театром. иначе заезды машин просто уничтожают площадь.