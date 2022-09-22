Кыргызстан инициировал вопрос об исключении Таджикистана из состава ОДКБ. Об этом сообщил секретарь Совбеза страны Марат Иманкулов.

«Вопросы, возникающие между государствами-участниками, должны решаться мирным путем. Если кто-то попытается использовать силу, то мы предлагаем исключить его из организации. Зачем это нужно, когда ты становишься членом ОДКБ и ждешь защиты от внешней угрозы, а получаешь конфликт со страной внутри организации? Нашим странам пора пересмотреть некоторые части устава, предусматривающие такие моменты», — заявил он.