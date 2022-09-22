Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию своего сына Николая относительно явки в военкомат на фоне объявления частичной мобилизации в стране.

21 сентября журналисты опубликовали фрагмент разговора с сыном Пескова Николаем, в котором они представились сотрудниками военкомата и заявили о необходимости явиться в комиссариат в 10 утра следующего дня. В опубликованном фрагменте разговора сын пресс-секретаря отказывается от визита в военкомат и говорит о планах решать вопрос «другим способом».

«Я знаю об этом и знаю, что полного текста разговора не выложили», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как он прокомментирует обнародованный диалог.