Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка заразились коронавирусом перед матчем Лиги наций против Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Сразу после сдачи положительных тестов оба игрока были изолированы, после чего покинули расположение немецкой национальной команды и вернулись в «Баварию».

Добавим, что уже 23 сентября сборная Германии сыграет с Венгрией, а через три дня встретится с Англией в рамках Лиги наций УЕФА.