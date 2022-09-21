Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обнародовала в соцсети Instagram кадры из поездки Ильхама Алиева в Лачин и сопроводила их словами Ay Laçın, can Laçın.
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обнародовала в соцсети Instagram кадры из поездки Ильхама Алиева в Лачин и сопроводила их словами Ay Laçın, can Laçın.
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)
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