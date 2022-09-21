Сегодня, приезжая сюда с горы Муровдаг, глядя на эти прекрасные горы, я еще раз вижу, как прекрасна наша Родина. От горы Муровдаг до города Лачин, представьте себе, только в этом направлении строится 12 тоннелей. Я не говорю о направлении Физули-Шуша, других направлениях, направлении Горадиз-Агбанд. Однако от горы Муровдаг до города Лачин строятся 12 тоннелей. Общая длина этих тоннелей составляет 17,5 километра. Самый крупный из них – Муровдагский тоннель длиной 12 километров. Я здесь уже несколько часов. Но придет день — этот день не за горами, года через два, самое большее два с половиной — люди приедут из Гёйгёля в предгорья Муровской горы и поселятся и будут жить здесь. В то же время было дано указание относительно строительства автомобильной дороги Губадлы-Лачин. Мы занимаемся строительством автомагистрали Горадиз-Зангилан-Губадлы. Я указал, что шоссе Губадлы-Лачин будет четырехполосным. То есть этот путь является основным.

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе церемонии поднятия флага в Лачине.

«Сюда немедленно были направлены специалисты по электричеству. Проведена проверка электроэнергетики Лачина, приняты необходимые меры, привезены генераторы. От ГЭС Гюлеберд, которую мы построили за короткий срок, сюда будут проложены линии, так что проблем с электричеством здесь не будет.

У города есть генеральный план, составленный в 1980-х годах. Сейчас он анализируется, будут вноситься дополнения и мы восстановим город Лачин. Надеюсь, что первая группа лачинцев сможет вернуться в город Лачин до конца следующего года. Я надеюсь на это и сделаю все, что в моих силах, чтобы мы смогли добиться этого и восстановить город Лачин в ближайшее время. Восстановим Лачинский район в целом и все остальные районы», — отметил президент.

«Теперь азербайджанский народ видит, на что мы способны. Он видит, что мы побеждаем в войне, мы побеждаем в жизни, и что делает нас сильными, так это воля народа, единство народа. Наша Победа в войне явилась результатом единства народа. Именно воля и поддержка народа укрепляет нас сегодня при проведении строительных и благоустроительных работ.

Хочу еще раз сказать, что горжусь тем, что поднял наш национальный флаг в центре Лачина. Этот флаг будет развеваться здесь вечно! Мы будем жить здесь вечно! Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!» — подытожил лидер государства.