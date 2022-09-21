«Решение о блокировке социальной сети «Tik-Tok» на территории страны принято в связи с тем, что распространение информации дезинформационного характера в этой сети несет больший риск», — сказал журналистам начальник Управления Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

По его словам, определенные люди ввели «Tik-Tok» в более легко используемый формат.

«То есть, у «Tik-Tok» есть свой алгоритм, когда вы смотрите какое-то видео, то собираются и другие, схожие с этим видео контенты, которые представляются вашему вниманию. Таким образом, сеть может направить вас как по правильному, так и ложному направлению. Вы можете стать жертвой информационной войны», — сказал Турал Мамедов.