«Решение о блокировке социальной сети «Tik-Tok» на территории страны принято в связи с тем, что распространение информации дезинформационного характера в этой сети несет больший риск», — сказал журналистам начальник Управления Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.
По его словам, определенные люди ввели «Tik-Tok» в более легко используемый формат.
«То есть, у «Tik-Tok» есть свой алгоритм, когда вы смотрите какое-то видео, то собираются и другие, схожие с этим видео контенты, которые представляются вашему вниманию. Таким образом, сеть может направить вас как по правильному, так и ложному направлению. Вы можете стать жертвой информационной войны», — сказал Турал Мамедов.
Feysbuku da bağlamaq lazımdır
Такой же аргумент можно применить к чему угодно, начиная с ютуба заканчивая Гуглом. У них у всех одинаковые алгоритмы. Более того, если исходить из этой точки зрения, то лучше закрыть сразу весь интернет и ТВ и мобильную связь. По тем же самым причинам. Это случай, когда плохому танцору что-то мешает…