Сотрудники таможни предотвратили контрабандный ввоз в Азербайджан крупной партии табачных изделий.

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сообщается, что таможенники досмотрели грузовой автомобиль марки «DAF» с госномером 99GN233, прибывший на территорию Нахчыванской Автономной Республики через погранпункт Джульфа.

В ходе осмотра салона автомобиля в заранее оборудованном тайнике было обнаружено 14 000 штук сигарет без акцизных марок.

По факту проводится расследование.