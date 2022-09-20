В возрасте 53 лет скончался старший научный сотрудник Института истории НАНА, журналист, корреспондент газеты «Зеркало» Рашад Рустамов. Об этом стало известно сегодня утром от коллег Рустамова.
Allah rəhmət eləsin!
В возрасте 53 лет скончался старший научный сотрудник Института истории НАНА, журналист, корреспондент газеты «Зеркало» Рашад Рустамов. Об этом стало известно сегодня утром от коллег Рустамова.
Allah rəhmət eləsin!
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