Руководители Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана и Таджикистана подписали акт о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя государствами. Об этом в понедельник сообщает агентство Турмуш со ссылкой на главу киргизского ведомства Камчыбека Ташиева.

«Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — сообщил Ташиев.

Он также отметил, что «на территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется». Кроме того, вечером 20 сентября стороны планируют провести ещё одну встречу.