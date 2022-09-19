Германия передала Украине обещанную военную технику. ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.

Об этом сообщает Минобороны Германии.

Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.

«Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что бронетранспортер Dingo — это специальная вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Германия имеет более 500 таких автомобилей в разных модификациях.

Установки Mars II — это смонтированная на гусеничной базе РСЗО. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета — 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.