Новый ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Малейка Аббасзаде поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за оказанное доверие. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

«Это назначение — большая честь для меня. Я всегда глубоко осознавала ответственность, которую несу перед нашей молодежью», — отметила Аббасзаде.

Она также сообщила, что попрощалась с коллективом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), которым руководила на протяжении многих лет.

Говоря о планах на новой должности, Аббасзаде подчеркнула, что не намерена начинать работу с громких обещаний. По ее словам, первоочередными задачами станут изучение ситуации в университете, открытый диалог с коллективом и внимание к мнению студентов.

«Все ценные достижения университета необходимо сохранить и развивать. Вместе с тем современный университет должен отвечать на новые вызовы, укреплять свой научный потенциал, поощрять академическую честность и критическое мышление», — заявила она.

Аббасзаде также выразила надежду, что студенты смогут свободно высказывать свое мнение и самостоятельно принимать решения относительно своего будущего.

Ранее Minval писал, что уход Малейки Аббасзаде с должности председателя правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана стал причиной ажиотажа среди абитуриентов, готовящихся к вступительным экзаменам в 2027 году.