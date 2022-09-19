На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Г.З.Тагиева города Сумгайыт.

Об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генеральной прокуратуры и МЧС.

Сразу после получения информации на территорию была отправлена оперативная саперная группа Службы спасения особого риска МЧС. В ходе осмотра было установлено, что это 88 ракетных снарядов калибра 56 мм, 1 ракетный снаряд калибра 70 мм, 6 артиллерийских снарядов ОФ-56 калибра 122 мм, 1 артиллерийский снаряд ОФ-29 калибра 152 мм, 1 танковый снаряд ОФ-26 калибра 125 мм, 5 танковых снарядов БМ-15 и 1 минометный снаряд калибра 82 мм.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.

По факту проводится расследование.