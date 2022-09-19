Армянская «дипломатия высокого уровня» продолжает пробивать дно. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявил: в Ереване «признательны за приложенные усилия США, при посредничестве которых 14 сентября достигнуто хрупкое соглашение о прекращении огня».

Как отметили информированные источники Minval.az, в реальности США никакой роли в достижении договоренностей о прекращении огня не играли. Первоначально, 13 сентября, соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве России. Однако его, к сожалению, сорвала Армения. Во второй раз режим прекращения огня был достигнут благодаря непосредственным контактам сторон. Что же до заявления Симоняна, то это не что иное, как попытка, пардон, «поглубже подлизаться» к американской гостье.

Добавим от себя: fake news, конечно, случаются. Но озвучивать заведомый фейк на уровне спикера парламента, к тому же на пресс-конференции с американской гостьей — это уже за гранью понимания.

Словом, теперь в Баку самое время запастись попкорном и ждать, как отреагирует Москва и на дипломатические фантазии Алена Симоняна, и на снятый баннер с фотографией Путина, и вообще на весь тот фестиваль подхалимажа, который творился вокруг визита Нэнси Пелоси наутро после ее же заявлений о том, что «Россия должна страдать».

Отдел новостей Minval.az