По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, руководящий состав министерства и другие военнослужащие, а также гражданские служащие приняли участие в похоронах и поминальных церемониях по военнослужащим, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

На церемониях, состоявшихся в Баку и регионах республики, минутой молчания была почтена светлая память сынов Родины, ставших шехидами во имя обеспечения независимости и территориальной целостности нашей страны.

Во время посещения Аллей шехидов были возложены цветы на могилы шехидов, вознесены молитвы за упокоение их душ.

На поминках было рассказано о боевом пути и героизме наших военнослужащих, ставших шехидами.