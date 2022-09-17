В Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу, по которой российские войска перевозили оружие.

Об этом сообщает «Риа-Мелитополь», не раскрывая источники информации. По информации регионального агентства, участники «мелитопольского сопротивления» разрушили приемо-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути.

Взорванное полотно, утверждает агентство, использовалось российскими войсками для доставки оружия и топлива для военной техники из Крыма. В результате взрывов погибших и пострадавших нет.