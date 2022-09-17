Испания отправила Украине 5 транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни. На прошлой неделе совершено четыре таких рейса. Всего доставлено 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.

Кроме того, Министерство обороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами и двадцать грузовиков с материалами и обмундированием для зимних условий. Это сделано по запросу Министерства обороны Украины, сделанному на недавнем саммите в Праге.