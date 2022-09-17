Режиссер фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР. В кино дебютировал фильмом «Личная жизнь Кузяева Валентина».

Огромную известность Масленникову принесли цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», главную роль в котором сыграл актер Василий Ливанов, и трилогия «Зимняя вишня».