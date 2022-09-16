ООН собирается отправить миссию в украинский Изюм. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник в организации.

При этом уточняется, что время конкретное задание указанной миссии «остается неясным».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел и опубликовал фото с места массовых захоронений.

Он сказал, что в могилах погибшие из-за ракетных обстрелов, дети и военные. В том числе — и со следами пыток.

«Россия оставляет после себя только смерть и страдание. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого», — написал Зеленский.

