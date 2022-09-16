Минздрав Кыргызстана сообщил о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном.

Погранслужба Кыргызстана в свою очередь заявила, что таджикские военные применяют реактивные системы «Град».

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Госкомитет Нацбезопасности Таджикистана заявил, что Кыргызстан не принял предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.

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Представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы, сообщила Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Решение было принято в ходе телефонных переговоров между руководителями пограничных ведомств Уларбеком Шаршеевым и Раджабали Рахмонали. Также уточняется, что генералы решили встретиться лично.

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Бои между кыргызскими и таджикскими военными проходят вдоль всей границы двух стран. Об этом сообщила погранслужба Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана.

Вооруженные столкновения идут по всему периметру госграницы, заявил представитель ведомства. Он уточнил, что таджикская сторона применяет минометы и артиллерию, кыргызские военнослужащие ведут ответный огонь.

В Таджикистане же обвинили кыргызских пограничников в нарушении договоренностей и атаке на погранзаставу «Душанбе».

Из приграничных районов Кыргызстана с Таджикистаном, где идут бои, начали эвакуировать мирных жителей. Об этом сообщила администрация Баткенской области Кыргызстана.

По утверждению Бишкека, столкновения проходят вдоль всей границы двух стран. При этом стороны применяют минометы и артиллерию. Среди пограничников есть погибшие и раненые.

Столкновения на границе двух стран возобновились в ночь на 16 сентября.

18 кыргызских военнослужащих получили ранения в ходе начавшегося вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили в Минздраве Кыргызстана.

«На данный момент известно об 18 получивших ранения наших пограничниках», — заявила представитель министерства.