В результате провокации Армении погиб еще 21 военнослужащий ВС Азербайджана.
Минобороны публикует список.
Таким образом, у Азербайджана 71 погибший в результате недавних боестолкновений.
Теги: Миноборонышехид
В результате провокации Армении погиб еще 21 военнослужащий ВС Азербайджана.
Минобороны публикует список.
Таким образом, у Азербайджана 71 погибший в результате недавних боестолкновений.
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