Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что понизила температуру в своем доме до +17°C в общих помещениях. Об этом она сообщила в эфире радиостанции Zet, передает РИА «Новости».

«Я снизила температуру в доме. Я функционирую в 17 градусах в общих помещениях и 19 — в более используемых помещениях», — сказала Москва.

Она также назвала это «здоровой температурой для организма» и отметила, что к ней можно привыкнуть.

По ее словам, потребителям в Польше не стоит опасаться нехватки газа, электричества, угля, древесины и других источников тепла, при этом экономить все равно необходимо.

Как указала министр, поляки должны многому научиться, в том числе навыкам выключения света и меньшему отоплению помещений общего пользования в домах.

Она добавила, что можно многое сделать для этого и разработать программу экономии.